Лідерам білоруської опозиції дали по два тижні арешту

Лідер білоруського об`єднання підприємців Олександр ШУМЧЕНКО і лідер Об`єднаної громадянської партії (ОГП) Анатолій ЛЕБЕДЬКО засуджені на 15 діб арешту за участь в акції протесту, яка пройшла в Мінську 10 січня.

Як пише Лента.ру, районний суд Мінська визнав опозиціонерів винними в організації несанкціонованого мітингу.

О.ШУМЧЕНКО входив до складу делегації, сформованій учасниками акції протесту для переговорів з владою. Після візиту до адміністрації президента він повідомив мітингуючим, що переговори провалилися.

О.ШУМЧЕНКО і А.ЛЕБЕДЬКО були затримані ввечері 10 січня, після того, як учасники акції протесту почали розходитися. Для того, щоб зловити лідера ОГП, омонівці, як повідомляє «Хартія`97», захопили міський автобус. «Вони зайшли в автобус слідом за Анатолієм і наказали водію їхати, куди вони скажуть», - розповідає представниця партії. Незабаром після цього опозиціонера пересадили в міліцейську машину і доставили до РУВС.

Всього, за даними МВС Білорусі, в Мінську було затримано 27 чоловік. При затриманні деякі, як повідомляють білоруські ЗМІ, були сильно побиті міліцією. Опозиціонерів звинуватили в проведенні незаконного мітингу і хуліганстві.

Індивідуальні підприємці, як повідомлялося, протестують проти президентського указу, котрий дозволяє їм наймати на роботу тільки близьких родичів. З початку січня бізнесмени по всій країні проводять страйк, черговий мітинг у Мінську вони планують провести 21 січня.