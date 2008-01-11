За вступ Грузії до НАТО проголосували 72%

Більшість виборців Грузії, якы взяли участь в плебісциті 5 січня, висловилися за вступ країни до НАТО, а також за проведення дострокових парламентських виборів, повідомляє ІА "Новини-Грузія".

Зокрема, приєднання до Північноатлантичного альянсу підтримали 72,2 відсотка учасників голосування. А за те, щоб переобрати парламент навесні 2008 року, висловилися 69,8 відсотка виборців. Проведення дострокових виборів було однією з вимог грузинської опозиції на мітингах в листопаді 2007 року.

На брифінгу, який відбувся ввечері 11 січня, прес-секретар ЦВК Грузії Іраклій Порчхідзе також повідомив останні дані щодо президентських виборів.

Колишній глава республіки Михайло Саакашвілі одержує більше половини голосів (53,38 відсотка), що забезпечує йому перемогу в першому турі. Його головний суперник - кандидат від об`єднаної опозиції Леван Гачечіладзе займає друге місце (25,66 відсотка). Остаточні підсумки голосування будуть оголошені 13 січня.

Лента.ру