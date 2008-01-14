Британський уряд обговорив продаж слонів у зоомагазинах

Британський уряд офіційно заборонив продавати слонів у зоомагазинах і утримувати їх удома як домашніх тварин. Це рішення було ухвалене після розгляду петиції, поданої до електронної приймальні прем`єр-міністра країни, пише газета The Guardian.

Ініціатором петиції виступив 12-річний Джек Смітіс (Jack Smithies), який аргументував свою пропозицію тим, що діти більше дізнаються про слонів, якщо утримуватимуть їх як домашніх тварин. Зокрема, автори послання просили легалізувати експорт індійських і африканських слонів для продажу їх у зоомагазинах на території Великої Британії.

Оскільки петицію підписали більше 650 осіб, уряд прийняв її до офіційного розгляду. В оприлюдненій на сайті прем’єр-міністра відповіді зазначається, що "уряд погоджується, що утримання домашніх тварин дає багато переваг, і не тільки дітям, а людям будь-якого віку".

"Проте в уряді вважають, що слони не підходять для того, щоб утримувати їх як домашніх тварин", - було сказано авторам петиції. У відповіді також наголошувалося, що слони дуже великі тварини і тому їх складно утримувати, а, до того ж вони можуть бути небезпечні.

Подати петицію на сайті британського прем`єр-міністра може будь-який охочий. Цей інструмент служить для прямого зв`язку членів уряду з громадянами. Зокрема, найпопулярніші пропозиції стосуються виступу пілотажної групи ВВС Великобританії "Червоні стріли" на Олімпіаді 2012 року в Лондоні, встановлення Національного дня пам`яті полеглих, зміни системи виплати кредитів на освіту і призначення прем`єр-міністром популярного телеведучого програм для автомобілістів Джеремі Кларксона (Jeremy Clarkson).

Лента.ру