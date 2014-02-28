У Канаді через снігопад зіткнулися близько 100 автомобілів
02:37, 28 лютого 2014Світ
0 0
Масштабна аварія за участю майже 100 автомобілів сталася в четвер в канадській провінції Онтаріо
У Канаді через снігопад зіткнулися 96 автомобілів Sgt. Dave Woodford / OPP
Представник місцевої поліції повідомив, що співробітники дорожньо-постової служби налічили 96 одиниць транспорту, які зіткнулися на шосе в околицях міста Баррі, передає РИА Новости з посиланням на телеканал СВС.
Розбирати завал з пошкоджених автомобілів допомагали армійські підрозділи, які використовували тягачі та іншу спецтехніку.
З місця інциденту були госпіталізовані три людини. Причиною ДТП називають сильний снігопад, який значно погіршив видимість на дорогах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter