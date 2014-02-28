У Канаді через снігопад зіткнулися близько 100 автомобілів

02:37, 28 лютого 2014
Світ
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Масштабна аварія за участю майже 100 автомобілів сталася в четвер в канадській провінції Онтаріо

THE CANADIAN PRESS, Sgt. Dave Woodford / OPP, OPP

Представник місцевої поліції повідомив, що співробітники дорожньо-постової служби налічили 96 одиниць транспорту, які зіткнулися на шосе в околицях міста Баррі, передає РИА Новости з посиланням на телеканал СВС.

Розбирати завал з пошкоджених автомобілів допомагали армійські підрозділи, які використовували тягачі та іншу спецтехніку.

З місця інциденту були госпіталізовані три людини. Причиною ДТП називають сильний снігопад, який значно погіршив видимість на дорогах.

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