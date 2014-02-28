Пшонка тримав вдома компромат на Захарченка

Але попри шалені витрати та неймовірні можливості Пшонка умудрявся влізати в борги, передає ТСН.

Щоб вирити штучне озеро під Києвом (вартість: 5 млн.62 тис.328 дол.), у Пшонки гроші знайшлися. По 60 "зелених" за позолочені розетки, також платив генпрокурор. Хлів для худоби за 57 тисяч і лазню "Для важливих персон" він також собі збудував.

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Разом з тим Пшонка "забув" заплатити майже 30 тисяч дол. за реконструкцію будинку. Не заплатив охоронець закону і банщикам - 1750 доларів.

Всі ці витрати припали якраз на період погіршення економічної ситуації в країні.

Крім боргів та позолоченого несмаку зберігав у себе вдома прокурор і компромат, наприклад, на фірму колеги Захарченка. Приходили до нього записки і з проханнями про закриття справи, і з проханнями посприяти в отриманні безкоштовної освіти.