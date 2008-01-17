Донька Буша вийде заміж 10 травня

Дочка президента США Джорджа Буша Дженна і її наречений Генрі Хагер одружаться 10 травня, повідомляє журнал People з посиланням на два анонімні джерела.

Весілля відбудеться на президентському ранчо в Кроуфроді, штат Техас. Проте джерело повідомило, що весілля буде скромним.

Перша леді США Лора Буш цю інформацію не підтвердила і не прокоментувала.

26-річна Дженна Буш заручена з 29-річним Генрі Хагером з серпня. Її наречений - член Республіканської партії - працював у передвиборчому штабі Джорджа Буша.

Газета.ру