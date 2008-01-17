Донька Буша вийде заміж 10 травня
08:46, 17 січня 2008Світ
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Наречений працював у передвиборчому штабі
Дочка президента США Джорджа Буша Дженна і її наречений Генрі Хагер одружаться 10 травня, повідомляє журнал People з посиланням на два анонімні джерела.
Весілля відбудеться на президентському ранчо в Кроуфроді, штат Техас. Проте джерело повідомило, що весілля буде скромним.
Перша леді США Лора Буш цю інформацію не підтвердила і не прокоментувала.
26-річна Дженна Буш заручена з 29-річним Генрі Хагером з серпня. Її наречений - член Республіканської партії - працював у передвиборчому штабі Джорджа Буша.
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