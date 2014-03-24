У Сирії загинув брат Башара Асада

Факт загибелі Гілала Асада підтвердила як правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) зі штаб-квартирою у Лондоні, так і сирійське державне телебачення, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

У повідомленні сирійського держтелебачення Хілал Асад називається головою Сил національної оборони в провінції Латакія. Сили національної оборони - воєнізовані проурядові формування, створені після початку протистояння противників і прихильників президента Башара Асада.

За даними правозахисників, двоюрідний брат президента Сирії загинув в ході сутички бійців Сил національної оборони з членами «Фронту аль-Нусра» - радикального ісламістського угруповання, пов'язаного з «Аль-Каїдою». Разом з Гілалом Асадом, за відомостями Syrian Observatory for Human Rights, в бою загинули ще семеро бійців Сил національної оборони.

Протистояння прихильників і противників президента Башара Асада, яке переросло у повномасштабну громадянську війну, яка триває в Сирії з весни 2011 року. З моменту початку конфлікту в Сирії, за даними правозахисників, загинули понад 140 тисяч людей, кілька мільйонів людей стали біженцями.