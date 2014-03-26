США ініціюють заборону на російську зброю

Республіканський сенатор від Індіани Ден Коутс вніс поправку в законопроект про допомогу Україні, яка забороняє уряду США ведення будь-яких справ з російським державним експортером зброї і розриває всі укладені з ним угоди, повідомляє Голос Америки.

Поправка забороняє укладати контракти з будь американської або зарубіжною компанією, що співпрацює з Рособоронекспортом з метою розробки, виробництва або продажу військового обладнання.

Поправка також уповноважує президента Барака Обаму відняти з програм іноземної допомоги суми, витрачені на закупівлю російських озброєнь через Рособоронекспорт.

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«Президенту Афганістану Хаміду Карзаю доведеться купувати російські вертольоти на свої гроші, а не наші», - заявив Коутс, нагадавши, що афганський лідер підтримав російську анексію Криму.

Член комітету Сенату з розвідки Коутс опинився в числі дев'яти американських чиновників і законодавців, щодо яких Росія ввела санкції минулого тижня.