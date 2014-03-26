Першотравневий Демократичний марш у Петербурзі буде проти війни і загарбницької зовнішньої політики РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі коаліції «Демократичний Петербург».

Зокрема, як наголошується у повідомленні, за ініціативи коаліції 25 березня відбулися перші організаційні збори з підготовки щорічного Демократичного маршу 1 травня. На зборах обговорювалася тематика і формат акції. Був обраний традиційний варіант – хода Невським проспектом з подальшим мітингом на Конюшенній площі.

«Учасники зборів зійшлися на тому, що акція буде антивоєнною. Це пов'язано з подіями останніх місяців навколо України і Криму, які не тільки впливають на міжнародне становище Росії, але і формують новий внутрішньополітичний клімат у нашій країні», - повідомили у прес-службі.

У рамках мітингу планується концерт, виступити на якому будуть запрошені відомі російські й українські музиканти, які виступають проти війни між країнами. Крім того, на мітингу буде організовано відео-міст через скайп з різними містами України.

За даними прес-служби, у зборах, окрім організацій-учасниць коаліції «Демократичний Петербург», були присутні також представники партії РПР-ПАРНАС, партії «5 грудня», «Партії прогресу» і молодіжного руху «Весна». Поки вони були як спостерігачі, але найближчим часом ці організації ухвалять рішення, чи будуть вони брати участь в оргкомітеті маршу, наголошується в повідомленні.

«Демократичний Петербург» запрошує увійти до оргкомітету й представників інших громадських і політичних організацій опозиційної демократичної спрямованості.

Повідомлення про проведення акції, відповідно до закону, має бути подане до адміністрації міста не раніше ніж за два тижні до дня її проведення. Тому воно буде подано у середині квітня, зазначили у прес-службі.

У коаліції «Демократичний Петербург» підкреслили, що «Росія сьогодні опинилася перед лицем можливої міжнародної ізоляції і відтворення «залізної завіси». Військова інтервенція і анексія Криму путінським урядом супроводжується агресивною пропагандою в контрольованих державою ЗМІ, нагнітанням імперської істерії і «ура-патріотизму» в суспільстві. Відбувається посилення цензури, блокування і закриття неугодних владі альтернативних каналів інформації, які спростовують офіційну брехню. Досі зберігається загроза подальшої військової ескалації в Україні, що в Росії супроводжуватиметься новими політичними репресіями проти іншодумців, які виступають проти війни і загарбницької зовнішньої політики».