Більшість росіян вважають, що РФ має право анексувати колишні республіки СРСР

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на питання, з якою із наступних думок з приводу приєднання Росією територій колишніх республік СРСР, де проживають росіяни, ви б швидше погодились, 58% респондентів заявили - «Росія має на це право, вона повинна захищати своїх».

28% вказали - «взагалі-то Росія не має на це права, але у випадку приєднання Криму Росія веде себе гідно і законно, відповідно до норм міжнародного права».

При цьому лише 4% вважають, що «Росія не має на це ніякого права, дії Росії міжнародним співтовариством не можуть не розглядатися як анексія чужій території і військова інтервенція проти суверенної держави». Вагалися з відповіддю 10%.

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При цьому 38% опитаних вважають, що потрібно «безумовно прийняти до складу Росії», якщо «населення якогось іншого регіону України, крім Криму, висловляться на референдумі за вихід зі складу України і входження до складу Росії». При цьому в опитуванні не вказується, що проведення місцевих референдумів не передбачено українським законодавством.

29% вважають, що в разі такого незаконного референдуму потрібно «швидше, прийняти до складу Росії» такий регіон. 15% - «швидше, утриматися від цього кроку», 4% - «точно утриматися від цього кроку», 15% - вагалися з відповіддю.

У теж час 27% опитаних вважають, що анексія Криму принесе Росії «виключно позитивні» економічні та політичні наслідки.

46% респондентів вважають, що такі наслідки будуть «скоріше позитивні, ніж негативні», 10% - «скоріше негативні, ніж позитивні», 3% - «виключно негативні», 3% - «жодних наслідків», 10% - вагалися з відповіддю.

Також 79% опитаних упевнені, що анексія Криму свідчить «про те, що Росія повертається до своєї традиційної ролі "великої держави", утверджує свої інтереси на пострадянському просторі».

9% вважають, що це свідчить «про авантюризм російської влади, яка прагне відвернути населення від реальних соціальних і економічних проблем, корупції, незадоволеності владою, що зростає, у самій Росії». 13% - важко з відповіддю.

Опитування проведене 21-24 березня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1603 осіб віком 18 років і старше у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.