Більшість росіян вважають, що РФ має право анексувати колишні республіки СРСР
Переважна більшість росіян вважають, що РФ має право приєднувати до себе території колишніх республік СРСР, де живуть росіяни. Більшість росіян також підтримують приєднання до РФ інших регіонів України, крім Криму.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.
Так, відповідаючи на питання, з якою із наступних думок з приводу приєднання Росією територій колишніх республік СРСР, де проживають росіяни, ви б швидше погодились, 58% респондентів заявили - «Росія має на це право, вона повинна захищати своїх».
28% вказали - «взагалі-то Росія не має на це права, але у випадку приєднання Криму Росія веде себе гідно і законно, відповідно до норм міжнародного права».
При цьому лише 4% вважають, що «Росія не має на це ніякого права, дії Росії міжнародним співтовариством не можуть не розглядатися як анексія чужій території і військова інтервенція проти суверенної держави». Вагалися з відповіддю 10%.
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При цьому 38% опитаних вважають, що потрібно «безумовно прийняти до складу Росії», якщо «населення якогось іншого регіону України, крім Криму, висловляться на референдумі за вихід зі складу України і входження до складу Росії». При цьому в опитуванні не вказується, що проведення місцевих референдумів не передбачено українським законодавством.
29% вважають, що в разі такого незаконного референдуму потрібно «швидше, прийняти до складу Росії» такий регіон. 15% - «швидше, утриматися від цього кроку», 4% - «точно утриматися від цього кроку», 15% - вагалися з відповіддю.
У теж час 27% опитаних вважають, що анексія Криму принесе Росії «виключно позитивні» економічні та політичні наслідки.
46% респондентів вважають, що такі наслідки будуть «скоріше позитивні, ніж негативні», 10% - «скоріше негативні, ніж позитивні», 3% - «виключно негативні», 3% - «жодних наслідків», 10% - вагалися з відповіддю.
Також 79% опитаних упевнені, що анексія Криму свідчить «про те, що Росія повертається до своєї традиційної ролі "великої держави", утверджує свої інтереси на пострадянському просторі».
9% вважають, що це свідчить «про авантюризм російської влади, яка прагне відвернути населення від реальних соціальних і економічних проблем, корупції, незадоволеності владою, що зростає, у самій Росії». 13% - важко з відповіддю.
Опитування проведене 21-24 березня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1603 осіб віком 18 років і старше у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.