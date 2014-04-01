Першоквітневий жарт про ”смерть” мера Неаполя викликав політичний скандал

У вівторок вранці на багатьох будівлях в центрі міста з`явилися традиційні для Італії траурні оголошення, які свідчили: ”У віці 45 років від нас пішов колишній слідчий, мер Неаполя Луїджі Де Маджістріс. Про це зі скорботою сповіщають дружина, брати, сестри, племінники і родичі. Похорони відбудуться 1 квітня в 10.30 ранку в Палаццо Сан Джакомо”.

Для більшої переконливості траурне повідомлення в чорній рамці було прикрашено зображенням святого Отця Пія, повідомляє РІА Новости.

Однак наприкінці оголошення було зазначено, що це ініціатива членів неаполітанського клубу ”Вперед, Сільвіо”. Мережа таких клубів була створена останнім часом на Апеннінах молодими прихильниками партії Берлусконі ”Вперед, Італія”.

Подібний жарт викликав обурення у численних прихильників Де Маджістріса, який прославився в Італії безкомпромісною боротьбою з каморрою (неаполітанської мафією) і політичною корупцією. Про солідарність зі своїм мером через Twitter заявили багато неаполітанців, які розцінили цю акцію як чергову спробу залякати Де Маджістріса. У підсумку на сайті місцевого клубу ”Вперед, Сільвіо” з`явився офіційний лист його керівництва, в якому ”шановному меру” пропонувалося не ображатися на першоквітневий жарт. ”Сподіваємося, що він не викликав у вас роздратування, а якщо викликав, ми шкодуємо, але це означає, що у вас зовсім немає почуття гумору”, - йшлося в листі.

Сам Де Маджістріс заявив, що подібна акція його не засмутила, однак він не вважає її жартом. ”Ми прекрасно знаємо, хто працює проти нас - це мафіозі, ділки і політикани. Йдеться про ненависть, яку дехто хоче поширити в нашому місті. Але я - неаполітанець, і ще мій дід казав, що подібні оголошення продовжують життя. Я почуваюся в прекрасній формі”, - підкреслив мер.