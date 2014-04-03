Європарламент рекомендує застосувати санкції до 32 росіян

Список був складений комітетом ЄП у закордонних справах. Євродепутати вимагають від Ради ЄС заборонити видачу віз і заморозити рахунки громадян Росії, "які вважаються відповідальними за тортури й загибель російського юриста Сергія Магнітського, за юридичне приховування цього і за тривалі утиски його матері і вдови". Шістнадцять осіб зі списку вже внесені в санкційний список США, повідомляє РИА Новости.

У список, зокрема, входять голова Мосміськсуду Ольга Єгорова, суддя Ігор Алісов, держобвинувач Михайло Резніченко, колишній начальник Бутирського СІЗО Дмитро Комнов, начальник СІЗО "Матроська тиша" Фікрет Тагієв, а також Олександра Гаус, яка виконувала обов'язки лікаря-хірурга в "Матроській тиші", коли туди доправили Магнітського.

Рішення сесії ЄП щодо санкцій мають рекомендаційний характер, оскільки обмежувальні заходи схвалює та приймає Рада ЄС.

Магнітський, якого звинувачували в ухиленні від сплати податків, помер у московському СІЗО в листопаді 2009 року. За даними Генпрокуратури, смерть Магнітського, якому було 37 років, настала від серцево-судинної недостатності.

Читайте такожУ США запропонували поширити "акт Магнітського" на всі країниВ квітні минулого року Мінфін США опублікував "список Магнітського"з 18 прізвищ. Закон передбачає візові та економічні санкції проти росіян, причетних, на думку американських законодавців, до порушень прав людини. Москва у свою чергу оприлюднила свій список з 18 громадян США, яким заборонений в'їзд в РФ.

Російський список містить імена причетних, на думку влади, до легалізації та застосування тортур тих, хто перебувають у спецв'язниці в Гуантанамо, а також причетних до порушень прав і свобод громадян РФ за кордоном.