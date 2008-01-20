Лондон готується вислати 34 російських дипломатів

Уряд Великобританії має намір вислати з країни десятки російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям. Як пише 20 січня газета The Daily Mail з посиланням на власні джерела, це стане відповіддю на тиск, що чиниться в Росії на співробітників британської дипмісії та Британської ради.

За даними видання, в складанні списку взяли участь контррозвідники з MI5. До очікуваної висилки мусять готуватися 34 російські дипломати, включаючи двох вищих співробітників дипмісії - голову політичного відділу Олександра Стерника і генерального консула Андрія Прицепова, відомого за прізвиськом "Гастронавт" завдяки його любові до шикарних лондонських ресторанів, зазначає газета.

На думку британців, всі вони так чи інакше мають відношення до російської зовнішньої чи військової розвідки - СВР і ГРУ відповідно.

Водночас в уряді ще немає єдиної думки щодо виправданості такого заходу. За словами джерела газети, вже відомі російські шпигуни будуть замінені новими, що створить додаткові проблеми для британської контррозвідки.

Керівник політичної секції посольства РФ у Лондоні Олександр Стерник, до якого газета звернулася по коментарі, заявив: "Я повинен категорично відкинути будь-які натяки щодо мого зв`язку і зв`язку пана Прицепова з СВР, хоча приналежність до цієї організації і є честю для будь-якого російського патріота".

У нього також викликала здивування кількість дипломатів, яких британці збираються вислати з країни. Глава політичної секції сказав, що в російській дипмісії всього трохи більше 35 осіб, тому 34 прізвища в нібито підготовленому списку викликають деякий подив.

Як пише газета, за неписаними правилами шпигунської діяльності, британці і росіяни ніколи не називають імена працюючих проти них розвідників, оскільки знають, що інакше будуть оприлюднені імена їх власних співробітників в Москві і Лондоні відповідно.

Видання також зазначає, що зовсім недавно голова MI5 Джонатан Еванс висловив жаль щодо "високого рівня розвідувальної активності Росії у Великобританії".

Останнім часом відносини Лондона і Москви перебувають не в кращій стадії. Великобританія вже кілька разів відмовляла у видачі Бориса Березовського і Ахмеда Закаєва, а Росія відмовляється видати Андрія Лугового - основного підозрюваного у вбивстві підданого Її Величності Олександра Литвиненка. Закриття відділень Британської ради в російських регіонах багато хто також пов`язує із загальним погіршенням відносин між Москвою і Лондоном.

Нагадаємо, можлива масова висилка російських дипломатів не стане безпрецедентним для Лондона рішенням. 1971 року таке вже було: тоді уряд Едварда Хіта в один день вигнав з країни 101 радянського дипломата.

Лента.ру