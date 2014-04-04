Держдума РФ спростила отримання громадянства для російськомовних

Держдума Росії ухвалила в другому і третьому читанні закон про спрощене надання громадянства РФ для російськомовних.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за закон «Про внесення змін у федеральний закон «Про громадянство Російської Федерації” і окремі законодавчі акти Російської Федерації» проголосувала переважна більшість російських депутатів.

Як наголошується в пояснювальній записці, закон спрямований на спрощення процедури та скорочення термінів розгляду заяв про прийняття до громадянства РФ від співвітчизників - носіїв російської мови, родичі яких по прямій висхідній лінії раніше проживали на території РФ і СРСР, за умови їх переїзду на постійне місце проживання до РФ і відмови від громадянства іноземної держави.

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Зазначається, що нині іноземці можуть набувати громадянство РФ, тільки якщо вони є особами без громадянства, народилися в РРФСР, є непрацездатними або випускниками російських навчальних закладів з числа громадян держав, що входили до складу СРСР. Якщо такі умови відсутні, то для набуття російського громадянства необхідно дотримати вимогу п`ятирічного терміну проживання в РФ на підставі посвідки на проживання.

Закон доповнюється статтею, що встановлює порядок визнання осіб носіями російської мови. Планується, що визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови буде здійснюватися за результатами співбесіди, проведеної комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови.

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З метою реалізації умови про відмову від наявного іншого громадянства іноземному громадянину, визнаному носієм російської мови, буде видаватися повідомлення про можливість прийому до громадянства РФ, необхідне для звернення до повноважного органу іноземної держави із заявою про відмову від наявного у нього іншого громадянства.

Крім того, для цієї категорії осіб передбачено скорочення терміну розгляду заяв та прийняття рішень про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку до трьох місяців.

Також пропонується скоротити з шести до трьох місяців термін розгляду заяв про прийняття до громадянства РФ учасників державної програми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном.

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«Закон торкнеться всіх осіб, які проживали на території Російської Федерації або є родичами осіб, які проживали на території Росії в сучасних кордонах. Це означає, що якщо родичі, наприклад, емігрантів першої хвилі, жили в Російській імперії чи на території СРСР і жили на тій території, яка нині визначається кордонами РФ, зокрема, включає нові суб`єкти Федерації, то ці особи мають можливість отримати російське громадянство у спрощеному порядку без дотримання цілого ряду режимів і термінів проживання на території РФ - припустимо, на основі посвідки на проживання (при дотриманні ще ряду умов). У тому випадку, якщо факт, що вони є носіями російської мови, буде підтверджений спеціальними комісіями», - сказав голова комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Володимир Плігін.

Він наголосив, що це «не є якимсь явищем, яке описується як амністія для всіх осіб, які проживають на території РФ, в тому числі тих осіб, які незаконно перебувають на території РФ».

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«Йдеться про прийом до громадянства РФ саме тих осіб, які є носіями російської мови. Це не стосується якоїсь нації чи національності. Йдеться про всіх тих осіб, які історично були пов`язані з Росією, їхні сім`ї проживали на території РФ, тобто таким чином створюються умови для вирішення долі багатьох і багатьох людей, які готові відмовитися від іноземного громадянства і проживати постійно на території РФ», - пояснив Плігін, додавши, що «запит на такого роду рішення в суспільстві є».