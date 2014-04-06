ЗМІ повідомляють про можливе знаходження уламків зниклого літака Boeing-777

Китайський військовий літак, який бере участь у пошуках зниклого Boeing 777, виявив у 2,7 тисячі кілометрів від австралійського міста Перт "білі об'єкти" на поверхні води, передає ТСН.

Проте погані погодні умови не дозволяють льотчикам визначити їхню природу, повідомляє китайське агентство Сіньхуа. Як відомо, минулого тижня про виявлення можливих уламків зниклого авіалайнера літаком ВПС Нової Зеландії повідомила влада Австралії. Читайте такожДо пошуків зниклого Boeing-777 приєднався британський атомний підводний човенКрім того, подібна інформація надходила також від влади Таїланду. Однак у всіх випадках приналежність уламків до зниклого літака поки не підтвердилася.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня зниклий малайзійський літак почали шукати під водою.