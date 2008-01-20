Ісламські центри активізують роботу з військовими частинами в Росії

2008 року ісламські центри Росії мають намір налагодити активну співпрацю з військовими підрозділами, повідомили РІА Новости керівники мусульманських організацій.

"Одне з головних завдань мусульманських організацій - це зміцнення обороноздатності Росії. У Корані сказано: "Захист Батьківщини є частина твоєї віри". Іслам вважає службу в армії одним з основних обов`язків мусульманина, оскільки таким чином він захищає Батьківщину", - повідомив перший заступник голови Ради муфтіїв Росії Дамір Гізатуллін.

Він зазначив, що 2008 року Рада муфтіїв розширить взаємодію з військовими підрозділами. "Наша робота полягає в духовній підтримці солдатів строкової служби, контрактників, прапорщиків і офіцерів - спільних зустрічах і молитвах у військових частинах, мечетях, у допомозі релігійною літературою", - зазначив Гізатуллін.

Представник Центрального духовного управління в Москві Растам Валєєв зазначив, що ісламська організація брала активну участь в торішніх зборах військових священнослужителів.

"Мусульманським релігійним діячам разом з представниками традиційних релігій була надана можливість відвідати ряд військових частин, позайматися на тренажерах і навіть політати на літаках. Ми дійшли єдиної думки, що нашим військовослужбовцям необхідне духовне наставництво", - сказав Валєєв.