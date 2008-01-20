Відбулися президентські вибори в Сербії

У Сербії ввечері 20 січня закінчилися вибори президента країни. Як зазначає ВВС News, деякі ділянки для голосування продовжували працювати і після 20-ї години - часу офіційного закінчення голосування, оскільки у ділянок вишикувалися черги з людей, що не встигли віддати свій голос вранці або вдень.

За інформацією агентства France Presse, явка, за попередніми підрахунками, становить близько 58 відсотків, що є рекордним після відходу від влади Слободана Мілошевича.

Попередні підсумки голосування з`являться в ніч на 21 січня, остаточні будуть опубліковані 24-го.

Згідно з соціологічними опитуваннями, реальні шанси на вихід у другий тур виборів мають два кандидати - чинний президент Бориса Тадич і націоналіст Томіслав Ніколіч. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів у першому турі, другою відбудеться 3 лютого.