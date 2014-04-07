У Німеччині запевняють, що відносини з Росією підірвані надовго

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Bild. На думку міністра, приєднавши Крим до Росії, Володимир Путін серйозно зруйнував довіру між Росією і Заходом, повідомляє Обозреватель.

"Буде потрібно багато часу, щоб вибудувати наші відносини заново. Однією з умов для цього, крім усього іншого, повинен стати внесок Росії до ослаблення напруженості", - наводить газета слова фон дер Ляєн.

Побоювання, що нинішня ситуація може призвести до військового протистояння між Заходом і Росією, міністр оборони Німеччини відкинула, як абсурдні. На її думку конфлікт має бути врегульовано мирним шляхом.

Основна лінія Заходу в нинішній кризі, на думку Урсули фон дер Ляєн, виглядає таким чином: "Ми демонструємо єдність і силу, але шукаємо можливість для переговорів".

На думку міністра, сьогодні безглуздо обговорювати питання про вступ України в НАТО. Країна не відповідає необхідним вимогам: в України є колосальні економічні проблеми, а крім того, їй ще належить побудувати демократичну державність.