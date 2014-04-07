В Індії почалися найчисленніші вибори в історії: проголосують близько 814 мільйонів

В Індії розпочалося голосування на виборах до нижньої палати парламенту Індії («Лок Сабха»). Вибори пройдуть в різних регіонах країни у 9 етапів – з 7 квітня до 12 травня. Сьогодні голосуватимуть жителі північно-східних індійських штатів Ассам і Тріпура., повідомляє Радіо Свобода.

Вибори обіцяють стати наймасштабнішими парламентськими виборами у світовій історії, оскільки в них зможуть взяти участь приблизно 814 мільйонів людей. Вперше виборці зможуть проголосувати «проти всіх».

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Партія-переможець сформує наступний уряд країни. Термін повноважень депутатів нинішнього скликання палати закінчується 1 червня, новий склад парламенту повинен бути сформований до 31 травня.

Основне протистояння розгорнеться між правлячим Індійським національним конгресом і фаворитом передвиборчих опитувань – найбільшою опозиційною партією країни «Партія Бхаратія Джаната».

Заходи безпеки в районах проведення голосування посилено.