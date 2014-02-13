Індійські депутати побилися в парламенті через новий штат

Депутати індійського парламенту 13 лютого вдалися до рукоприкладства при обговоренні питання про створення нового штату на півдні країни, повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Аль-Джазіра». Під час бійки один депутат кинув у іншого ноутбук, а ще один народний обранець розпилив на опонентів перцевий газ з балончика.

Відразу після цього багато депутати стали кашляти і чхати, деякі відчули нездужання, їм знадобилася медична допомога. Вже по завершенні сутички міністр у справах парламенту розповів, що депутати принесли з собою на засідання ножі, газові балончики та інші тому подібні предмети.

Як відзначає The Daily Star, на вулиці своїх обранців підтримали прості індійці: прихильники і противники створення нового штату зійшлися в рукопашній, розбороняти бійку довелося поліцейським.

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Біля будівлі парламенту чергують не тільки посилені поліцейські патрулі, але й пожежна команда, яка очікує самоспалення одного з депутатів, який виступає проти нового штату. Саббам Харі публічно обіцяв облити себе бензином і підпалити у разі прийняття закону про створення нової територіальної одиниці.

Прем'єр-міністр Манмохан Сінгх, який запропонував спірний законопроект, оголосив, що у нього «серце кров'ю обливається», коли він дивиться на те, що відбувається в парламенті та навколо нього. Законопроект, він, втім, поки не відкликає.

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Уряд Індії пропонує виділити зі складу південного штату Андхра-Прадеш регіон Телангана, в якому компактно проживає дравидськая народність телугу. Представники цього етносу підтримують ініціативу, інші жителі штату виступають проти.

Ідея створити новий штат викликала жваву дискусію в індійському суспільстві і політичній еліті. Консенсусу на цю тему поки досягти не вдалося: навіть в уряді країни є як прихильники, так і противники ініціативи.