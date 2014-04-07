У Латвії відключили телеканал "Россия РТР" через необ'єктивну інформацію про Україну

У Латвії на три місяці відключили телеканал "Россия РТР", зокрема через те, що в деяких матеріалах про ситуацію в Україні канал поширює необ'єктивну інформацію, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В інформації агентства повідомляється, що із сьогоднішнього дня в Латвії набуло чинності прийняте Національною радою електронних засобів масової інформації, що контролює діяльність теле- і радіоретрансляторів, рішення обмежити на три місяці ретрансляцію телеканалу "Россия РТР".

“Проаналізувавши зміст "Россия РТР" у період із 2 по 17 березня, рада дійшла висновку, що в передачах телеканалу міститься інформація, яка порушує низку статей закону про електронні ЗМІ. Крім того, відомство вирішило, що "Россия РТР" у деяких матеріалах про ситуацію в Україні поширює необ'єктивну інформацію, яка містить ознаки військової пропаганди”, - йдеться в повідомленні.