Саміт G7 відбудеться у Брюсселі замість Сочі
05:08, 12 квітня 2014Світ
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Європейська рада повідомила, що лідери Великої сімки - промислово розвинених держав світу - зустрінуться в Брюсселі 4-5 червня.
Саміт G7 відбудеться у Брюсселі замість Сочі
Спершу планувалося, що саміт відбудеться в російському місті Сочі, але місце і формат зустрічі змінилися після того, як лідери західних країн через анексію Криму вирішили виключити Росію з «Групи восьми», повідомляє Радіо Свобода.
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У саміті в Брюсселі візьмуть участь лідери США, Канади, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Японії.
Президент ЄС Герман ван Ромпей і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу також планують взяти участь у цій зустрічі.
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