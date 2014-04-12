Саміт G7 відбудеться у Брюсселі замість Сочі

Спершу планувалося, що саміт відбудеться в російському місті Сочі, але місце і формат зустрічі змінилися після того, як лідери західних країн через анексію Криму вирішили виключити Росію з «Групи восьми», повідомляє Радіо Свобода.

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У саміті в Брюсселі візьмуть участь лідери США, Канади, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Японії.

Президент ЄС Герман ван Ромпей і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу також планують взяти участь у цій зустрічі.