Головнокомандувач Швейцарії рекомендував громадянам країни мати в будинку запас питної води

Головнокомандувач збройними силами Швейцарії, корпусний генерал Андре Блаттманн порекомендував громадянам Конфедерації про всяк випадок мати в будинку запас води питної, консервів та дров. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету Schweiz am Sonntag.

На думку високопоставленого військового, це необхідно, враховуючи ситуацію з безпекою в світі, що погіршилася останніми роками, від якої може постраждати навіть країна, яка традиційно дотримується нейтралітету.

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"Ось вже як два або три роки я особливо уважно ставлюся до нових загроз", - розповів головнокомандувач в інтерв'ю, опублікованому в неділю в німецькомовній газеті.

"Наше суспільство стало дуже вразливим і не підготовлено до нових ризиків", - сказав Блаттманн, назвавши серед таких загроз кібератаки та масове відключення електрики.

"Для повсякденних потреб людині потрібно, принаймні, вісім літрів води - для того, щоб пити, готувати їжу, прати. Уявіть собі на хвилину, скільки води знадобиться родині на кілька днів", - говорить він.

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Блаттманн сам подає приклад, як варто діяти. В інтерв'ю газеті генерал розповів, що вдома у нього завжди є запас з 30-40 упаковок мінеральної води без газу", що дорівнює близько 300 літрам, плюс цистерна з питною водою.

Те ж саме стосується і запасів продовольства, а також дров, якими можна опалювати приміщення. "Цілком можливо, це не настільки вже й марно, говорити людям про те, щоб вони мали вдома запаси на непередбачений випадок", - зауважив Блаттманн.