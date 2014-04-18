Кількість жертв аварії порома в Південній Кореї зросла до 25

Кількість загиблих в результаті катастрофи пасажирського порома біля берегів Південної Кореї зросла до 25, повідомило ввечері в четвер агентство France-Presse з посиланням на співробітників берегової охорони, передає Радіо Свобода.

Пором перекинувся і затонув протягом приблизно двох годин в середу, 16 квітня, вранці. На борту перебували понад 470 чоловік. Більшість пасажирів судна, що прямував з порту Інчхон на курортний острів Чеджу, школярі.

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Врятувати вдалося 179 осіб, доля понад 270 - залишається невідомою.

Пошукові роботи ускладнені складними погодними умовами, шквалистим вітром, дощем, поганою видимістю, неспокійними хвилями і сильною морською течією. У рятувальній операції задіяно понад 500 водолазів, близько 170 човнів і 30 одиниць авіатехніки. Що стало причиною аварії порома, як і раніше не ясно. Кілька пасажирів розповіли, що чули важкий удар перед тим, як судно різко зупинилося.