Папа Римський привітав християн із Великоднем і побажав примирення в Україні

Папа Римський Франциск привітав весь християнський світ зі світлим святом Воскресіння Христового, побажав примирення в Україні та помолився за всіх, хто страждає у світі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Воскресіння Христове в 2014 році ми святкуємо з Церквами, які слідують Юліанському календарю. Разом молимося за удачу ініціатив примирення в Україні, щоб всі зацікавлені сторони, при підтримці міжнародного співтовариства, зробили все можливе для недопущення насильства та встановлення діалогу на благо майбутнього цієї країни", - сказав понтифік у традиційному великодньому зверненні "Граду і світу".

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Франциск згадав про всіх, хто страждає від хвороб - у Гвінеї, Сьєрра-Леоне, Ліберії, підніс молитву за мир Іраку і на Близькому Сході між Палестиною та Ізраїлем. Він закликав до припинення кровопролитних зіткнень у Нігерії, Південному Судані й Центральноафриканській республіці. Глава Римсько-католицької церкви висловив надію на врегулювання ситуації в Сирії, населення якої потребує гуманітарної допомоги.

"Господи всемогутній, допоможи припинити всі війни, погасити ворожнечу, як стару, так і сучасні конфлікти", - сказав Франциск.

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У ході урочистої пасхальної служби на площі Святого Петра у присутності кількох десятків тисяч віруючих привітання з Великоднем прозвучали на різних мовах, а також православний спів "Христос воскресє".