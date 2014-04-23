США підозрюють КНДР у підготовці нового ядерного випробування

За даними південнокорейських джерел, на підземному ядерному полігоні КНДР Пунгери протягом шести тижнів, з початку березня по 19 квітня, відзначалася «підвищена активність», що може вказувати на підготовку до випробування ядерного вибухового пристрою, передеает Лента.ру.

«Ми уважно стежимо за ситуацією на Корейському півострові», -заявила на регулярному брифінгу офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі. «Ми як і раніше закликаємо Північну Корею утриматися від дій, які загрожують миру і безпеки в регіоні, закликаємо дотримуватися міжнародні зобов'язання», - додала вона.

Північна Корея попередила в березні, що не виключає «нову форму» ядерного випробування, після того, як Рада Безпеки ООН засудила Пхеньян за запуск балістичних ракет в море. На питання, що Пхеньян має на увазі, представник Північної Кореї заявив, що світ повинен «почекати і подивитися».Читайте такожКНДР почала навчання на кордоні з Південною Кореєю

З середини березня КНДР регулярно здійснює тестові запуски балістичних ракет середньої і великої дальності. Проводити такі випробування забороняє Пхеньяну резолюція Радбезу ООН; організація вже звернулася до влади КНДР з вимогою прокоментувати свої дії. Відповіді від влади КНДР поки не послідувало.

Північна Корея оголосила себе ядерною державою у 2005 році. Ядерні випробування в країні проводилися в 2006, 2009 і 2013 роках.