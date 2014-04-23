Держдума ввела кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму

Держдума Росії в середу прийняла відразу в другому і в третьому, остаточному, читаннях законопроект про кримінальну відповідальність за публічну реабілітацію нацизму, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з документом, для осіб, які порушили закон, встановлюються штрафи до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до п'яти років. Відповідні поправки вносяться до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Росії. Кримінальний кодекс доповнюється статтею "Реабілітація нацизму".

Читайте такожДепутат Думи звинуватив Віктора Цоя в роботі на ЦРУ

Законопроектом передбачено, що відповідальність за спроби реабілітації нацизму буде вище, якщо мова йде про дії, вчинені з використанням службового становища або засобів масової інформації.

Також Держдума прийняла в остаточному читанні законопроект про штрафи за використання нецензурної лексики в теле - і радіоефірі, в кінопрокаті та при публічному виконанні творів мистецтва.

Читайте такожУ Держдумі вимагають визнати розвал СРСР незаконним

У першому читанні депутати підтримали законопроект про включення в російську юрисдикцію компаній, що працюють в Криму і Севастополі.

У середу ж депутати звернулися до глави російського уряду Дмитра Медведєва з проханням повернути в Росії "зимовий час". За таке рішення проголосували 440 законодавців.