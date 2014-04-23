Комісія Держдуми з етики зобов'язала Жириновського вибачитися перед журналісткою

Комісія Держдуми РФ із питань депутатської етики вирішила не позбавляти слова лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який "зірвався" й образив вагітну журналістку агентства "Россия сегодня".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова комітету Олександр Дегтярьов.

"Жириновському рекомендовано й, по суті справи, зобов'язано його публічно вибачитися, друге - в ЗМІ буде поширено матеріали з інформацією від комісії з депутатської етики про те, що ним порушено норми депутатської етики, і це буде доведено до всієї громадськості. Це ті повноваження, якими володіє наша комісія", - сказав Дегтярьов.

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За його словами, у комісії немає інших важелів впливу, можливо, після ухвалення нового кодексу з етики будуть передбачені штрафи.

Дехтярьов зазначив, що сам Жириновський пояснив це як "зрив".

"Ви що дивуєтеся, що людина може зірватися - і вранці, і ввечері ви (журналісти) його смикаєте. Він ще не те може", - сказав Дегтярьов і додав, що Жириновський визнав свою провину.

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За його словами, журналісти самі постійно цікавляться думкою Жириновського й самі повинні визначиться, як діяти далі.

"Тут молодий і здоровий може з котушок скотиться. Запропонувати редакторам позбавити його мікрофону в Думі, хай дідусь сидить удома й пише лекції для студентів. Вам самим потрібний Жириновський - епатажний, різкий, і ми його маємо", - зазначив він.

"Я вас запевняю, що з 450 депутатів Держдуми немало гідних депутатів, які адекватно оцінюють як внутрішню, так і зовнішню політику, здатні коментувати будь-які події в світі й країні", - сказав Дегтярьов.

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Як повідомляв УНІАН, Жириновський 18 квітня у відповідь на запитання кореспондентки агентства «Россия сегодня» про те, чи варто вводити санкції у відповідь на заборону України на в'їзд росіян, почав викрикувати образи на її адресу. Після цього він почав ображати колег, які заступилися за неї.

МІА «Россия сегодня» зажадало від лідера ЛДПР публічного вибачення.