Прем'єр-міністр Південної Кореї подав у відставку через аварію порома

Прем'єр-міністр Південної Кореї Чон Хон Вон подав у відставку через критику його дій після аварії порома "Севол" з 477 людьми на борту. Як відомо, наразі кількість жертв трагедії становить 187 осіб, а доля ще 115 залишається невідомою. Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на CNN.

"Під час рятувальних робіт уряд неадекватно відреагував та розчарував громадськість. Мені слід взяти відповідальність за все, як прем'єр-міністру, але уряд не може зробити більше. Тому я подаю у відставку", - сказав він.

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Нагадаємо, 16 квітня біля південно-західного узбережжя Південної Кореї зазнав аварії пасажирський пором "Севол". Аварію порома ЗМІ називають найбільшою катастрофою для сучасної Південної Кореї у мирний час