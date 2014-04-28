В Ізраїлі вшанують пам'ять жертв Голокосту

В Ізраїлі відбудуться жалобні заходи. У меморіальному комплексі «Яд Вашем» згадуватимуть про шість мільйонів євреїв, убитих нацистами та їхніми поплічниками в роки Голокосту.

Як повідомляє Радіо Свобода, на дві хвилини сьогодні зранку припиниться звичне життя ізраїльтян – завиють сирени, зупиниться рух автомобілів, у скорботному мовчанні застигнуть пішоходи.

Читайте такожМеркель першою з німецьких канцлерів відвідала концтабір у Дахау (фото)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в переддень вшанування жертв Голокосту попередив про актуальні загрози своїй країні. Він заявив, що Іран «хоче нашого знищення». У виступі в меморіальному комплексі «Яд Вашем» Нетаньягу закликав держави світу «не піддаватися спокусі уникнути конфронтації з Іраном за будь-яку ціну».