Канада ввела санкції проти дев'яти російських офіційних осіб та двох банків

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Канада, йдеться в повідомленні, ввела додаткові економічні санкції проти дев'яти російських посадових осіб та двох банків.

У список фізичних осіб, яким буде заборонений в'їзд в Канаду, увійшли: Олег Бєлавінцев - повпред президента РФ в Кримському федеральному окрузі, В'ячеслав Володін - перший заступник голови адміністрації президента РФ, Дмитро Козак - заступник глави уряду РФ, Євген Муров - директор ФСТ, депутати Держдуми Олексій Пушков, Олександр Бабаков і Володимир Жириновський, а також президент і голова правління ВАТ Банк "Північний морський шлях" Аркадій і Борис Ротенберги.

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Економічні санкції, характер яких не уточнюється, введено проти "Експобанку" і "РосЕнергоБанку".

"Наш уряд уже дав зрозуміти, що будь-які дії з дестабілізації ситуації в Україні будуть мати наслідки", - заявив прем'єр-міністр Канади, оголошуючи про введення нових санкцій відносно РФ.

"Поки Росія проявляє неповагу до суверенітету України, Канада разом зі своїми союзниками буде продовжувати чинити тиск на Росію, яка призведе до її подальшої економічної та політичної ізоляції", - підкреслив Харпер.