Генсек НАТО немовби запросив Путіна на саміт у Бухаресті

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Яп де Хооп Схеффер запросив російського президента Володимира Путіна на саміт НАТО, який відбудеться в Бухаресті 2-4 квітня 2008 р., повідомив прес-секретар голови блоку Джеймс Аппартураї.

Якщо В.Путін прийме запрошення, то візит президента РФ на саміт НАТО стане першим з 2002 р. Проте оскільки на місяць раніше (2 березня) у Росії відбудуться президентські вибори, в яких В.Путін участі не бере, то запрошенням зможе скористатися вже наступний Президент Росії.

На думку Дж.Аппартураї, НАТО і Росія мають багато тем для обговорення. Нинішній саміт, вважає прес-секретар голови НАТО, допоможе роз`яснити деякі моменти з питань, в яких існують розбіжності, передає Reuters.

Між НАТО і Москвою існують численні розбіжності, зокрема з питань статусу Косова та розміщення елементів американської протиракетної оборони в Європі.