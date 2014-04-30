НАТО планує нові навчання в Балтійському регіоні

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.

”Міністр оборони США Чак Хейгел заявив про плани проведення навчань, що складаються з двох частин, вони пройдуть у червні в районі Балтійського моря. В них братимуть участь військовослужбовці з більш, ніж десяти країн-учасниць НАТО та їх партнерів”, - повідомив Кірбі.

Представник Пентагону відзначив, що плани щодо проведення навчань пов`язані із загостренням ситуації в Україні.

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Країни Балтії і Польща раніше висловлювали побажання, щоб американські військові були дислоковані в регіоні на постійній основі. США заявили, що виступають за те, щоб частіше проводити військові навчання з країнами Балтії, але не планують розміщувати в регіоні постійний контингент.

У даний час у Польщі, Естонії та Литві розквартировані американські десантники. Як заявляло міністерство оборони США, військовослужбовці братимуть участь у маневрах, проведення яких заплановано протягом усього року.