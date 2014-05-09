Напередодні ЧС з хокею в Білорусі почалися масові арешти опозиційних активістів

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

Повідомляється, що за час підготовки до Чемпіонату світу з хокею, Мінськ преобразився: відремонтували дороги, звели нові готелі, на вулицях з'явилися вказівники англійською мовою. Однак, як зазначають у виданні, Мінськ "зачистили від опозиції". Так, станом на ранок 9 травня в ізоляторах міста перебуває, щонайменше, 28 політичних в'язнів.

Як правило, активістів затримують виключно за сфабрикованими і однотипним звинуваченнями - "дрібне хуліганство", "непокора співробітникам міліції". Суди ж в односторонньому порядку, формально підходять до розгляду адміністративних справ, використовуючи презумпцію довіри до працівників міліції, і не надають значення доказів захисту.

Разом з тим, сьогодні, прибули в Мінськ фанати збірної Росії хотіли провести на 9 травня в столиці Білорусі "Російський марш", але мінська міліція м'яко натякнула на його небажаність.