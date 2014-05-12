Польща створює підрозділи для боротьби із "зеленими чоловічками" Путіна - ЗМІ

"Буде створено 16 підрозділів Національних резервних сил (NSR), котрі будуть підпорядковані спецслужбам, аби могли протидіяти "зеленим чоловічкам", яких у Криму використовував (президент РФ Володимир) Путін", - пише Gazeta Wyborcza.

За даними видання, реформу NSR кілька місяців готувала група експертів під керівництвом ректора Академії національної оборони, колишнього радника глави оборонного відомства та коменданта військової жандармерії генерала Богуслава Пацка.

Читайте такожПольща офіційно не визнає "референдуми" на південному сході України

Представник польського Міністерства оборони Польщі Януш Вальчак заявив УНІАН, що реформа створених шість років тому NSR розпочалася ще 2 роки назад та не пов’язана з останніми подіями в Україні.

"Це спекуляція видання", - зазначив співрозмовник агентства, коментуючи повідомлення GW.

Він сказав, що реформу вирішили провести після того, як виявилося, що NSR не стала такою формацією, як це планувалося спочатку, та не уточнив, коли вона може бути завершена.

За даними польського Міноборони, 38-мільйонна Польща має професійну армію чисельністю майже 100 тис. військових та повинна мати ще 20 тисяч учасників Національних резервних сил, з яких, за останніми даними, має лише близько 10 тис.

Як повідомляв УНІАН, Польща після захоплення Росією Криму активізувала заклики про розміщення додаткових військових сил НАТО на своїй території для посилення безпеки, але, водночас, заявляла, що не бачить безпосередньої військової загрози через дії росіян в Україні.

Разом з тим, за даними проведеного на початку квітня опитування, страх поляків за незалежність держави зріс до рекордного за майже 25 років рівня. При цьому 80% опитаних бачать загрозу з боку Росії.