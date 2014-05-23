Москва не відмовляється від зустрічі з НАТО щодо ситуації в Україні, але її "не влаштовує" дата

Москва не відмовляється від зустрічі Росія-НАТО, але дата 27 травня російській стороні не підходить, повідомив РИА Новости заступник голови МЗС РФ Олексій Мєшков.

Постпред Росії при НАТО Олександр Грушко заявляв, що РФ ініціювала надзвичайне засідання Ради Росія-НАТО через ситуацію на південному сході України і вважає, що його потрібно провести якомога швидше, не відкладаючи до наступного тижня. Напередодні джерело в НАТО заявило, що альянс запропонував 27 травня в якості дати проведення засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів, в ході нього буде обговорюватися ситуація в Україні.

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«Я думаю, зараз важко відповісти на це питання (за строками), тому що, як ви знаєте, ми в останні три тижні домагалися, щоб якомога швидше провести це засідання і готові були його провести хоч вчора, хоч сьогодні. Ми не відмовляємося від проведення в пізні терміни, але зараз треба просто знайти взаємовлаштовуючу дату. Тому я не готовий сказати, чи буде ця дата наступного тижня або трохи пізніше», - сказав Мєшков.

Він зазначив, що дата 27 травня «російській стороні не підходить абсолютно».

Глави МЗС країн НАТО на початку квітня заявили, що припиняють і практичне військове співробітництво між НАТО та Росією через ситуацію в Україні, але зберігають контакти Ради Росія-НАТО на рівні послів і вище. Міністри домовилися повернутися до розгляду відносин з РФ на наступній зустрічі в червні.