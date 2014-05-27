Китай запропонував Росії заселити Сибір і Далекий Схід китайцями

Незважаючи на грошові інвестиції Китаю в РФ, східний сусід Росії пропонує зробити "інвестиції трудовим капіталом" і заселити порожні території Сибіру і Далекого Сходу.

"Прямі китайські інвестиції в Росію перевищують $4 млрд. По-моєму, це незначна цифра. Цього року я бував у латиноамериканських країнах, які набагато менше ніж Росія, а там інвестиції Китаю сягають десятків мільярдів доларів. Так що в плані інвестицій нам потрібно і далі просувати нашу роботу", - сказав він.

Читайте такожРФ і Китай заговорили про єдину економічну зону на Далекому СходіДля її поглиблення, на думку Лі Юаньчао, в даний час є унікальні шанси. Зокрема, він зазначив, що на тлі складних процесів у світовій економіці Росія і Китай можуть спільними зусиллями зайняти особливу нішу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"У Росії відчутна науково-технічна, ресурсна та інтелектуальна перевага. У Китаю є свої сильні сторони - це величезний ринок, найбільший у світі, який далі нарощується. У Китаї найбільші робочі сили, величезні фінансові ресурси", - перерахував Лі Юаньчао.

На його погляд, ефективне поєднання цих факторів створить умови для зростання економіки і Росії, і КНР. "По-перше, між нами природне економічне співробітництво, не те що співпраця через якийсь океан. По-друге, наша співпраця є взаємодоповнюючою. Як сказали наші бізнесмени, в Росії велика територія , а в Китаї самий працьовитий в світі народ. Якщо ми зможемо поєднати ці фактори, то отримаємо істотне розвиток. У Росії велика територія і мало народу, в Китаї - навпаки", - навів приклад Лі Юаньчао.