У Сирії вводять обов'язкове вивчення російської мови у всіх школах

У Сирії вводиться обов'язкове вивчення російської мови в усіх школах. Про це заявив у четвер глава Російської асоціації міжнародного співробітництва (РАМС) Сергій Степашин на засіданні комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Після недавнього візиту до Сирії віце-прем'єра уряду РФ Дмитра Рогозіна, керівництвом країни (Сирії) прийнято рішення про запровадження обов'язкового вивчення російської мови у всіх школах", - сказав Степашин.

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За його словами, Сирія завжди була не просто союзником Росії, а "нашим справжнім форпостом на Близькому Сході".