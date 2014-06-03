Росія обіцяє інвестувати 1 мільярд гривень на дороги окупованого Криму

Росія в цьому році виділить на ці цілі з федерального бюджету близько 4,4 мільярда рублів (близько 1 мільярда гривень): на ремонт і реконструкцію доріг в Криму 3,8 мільярда рублів, в Севастополі - 587,4 мільйона рублів. Відповідну угоду підписали глава Росавтодору, лідери кримських сепаратистів Сергій Аксьонов і Сергій Меняйло.

Як пишуть РИА Новости, в кінці квітня уряд РФ розпорядився виділити бюджетні кошти на ремонт кримських доріг.

"Днями буде затверджена програма республіки Крим з реалізації робіт, яка буде узгоджена нами до кінця тижня. І грубо кажучи, наступного тижня можна буде приступити до виконання зазначених робіт", - сказав Старовойт.

За його словами, в першу чергу планується ремонт доріг стратегічного значення, завершення будівництва об'їзної дороги в Сімферополі, ліквідація наслідків зсуву в районі Судака. Заплановано також будівництво траси в обхід Севастополя і розробка техніко-економічного обґрунтування з реконструкції дороги Керч-Сімферополь.

Нагадаємо, попри обіцянки російської влади про розвиток туризму в Криму, курортний сезон на півострові зірвано, а пляжі порожні.

Цієї весни російські війська без розпізнавальних знаків і місцеві сепаратисти провели в Криму нелегітимний референдум про відділення від України, після чого Росія оголосила Крим своєю територією.

Після приєднання Криму до Росії на півострові почалися масові проблеми з продовольством, водопостачанням, роботою банків, а також порушення прав людини.