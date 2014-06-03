У Криму побили та затримали журналіста і режисера

Про це потерпілий журналіст повідомив телефоном редакції видання.

За його словами, в травмпункт він їде до «швидкої» у супроводі поліції.

Про це пише Крым.Реалии.

Як повідомив Мокрушин, їх з Мельниковымзадержали на вулиці «бійці самооборони» і відвели в свій штаб. При допиті і побитті були присутні колишній учасник громадської ради при Радміні Олександр Юр'єв і депутат міськради Сімферополя Анатолій Петров.

Вони були свідками тортур журналістів, однак не втрутилися в події, зазначив Мокрушин.

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За словами журналіста, його побили в область нирок і печінки, а Владлена Мельникова вдарили головою об скло. У них відібрали телефони, які «вивчали» «самооборонівці». Крім того, ті зайшли на сторінки журналістів в соцмережі.

«Нас перестали бити, як тільки приїхали співробітники поліції. Вони просиділи з нами в штабі «самооборони» дві години, і лише після моїх умовлянь «самооборонівці» викликали швидку. Зараз мене везуть в 6 міську лікарню, а Влада - в Центральний РВВС», - повідомив Мокрушин.