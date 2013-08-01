У Франції арештовано банкіра Аблязова

Київ. 1 серпня. УНІАН. У французькому Канні поліція затримала колишнього голову БТА Банку Мухтара Аблязова, якого за фінансові махінації розшукують відразу декілька країн, включаючи Україну, повідомляє «КоммерсантЪ Україна» (№ 128 (1831) від 1 серпня 2013 р.).

Екстрадируют його, очевидно, до Казахстану, громадянином якого є Аблязов, і де він скоїв свої основні злочини. Політичний притулок, одержаний ним у Великій Британії, цьому навряд чи перешкодить, оскільки банкір порушував закони і в цій країні

За даними видання, Аблязова затримали в приватному будинку в передмісті Канна. Операцію проводила фінансова поліція за підтримки загону спеціального призначення. Поліцейським було потрібно чимало часу, щоб переконатися в тому, що це саме голова БТА Банку Аблязов, оскільки у нього було знайдено кілька паспортів на чужі імена.

Найближчим часом суд посадить Аблязова у в`язницю під так званий передекстрадиційний арешт. Проте французькі адвокати банкіра готові запропонувати суду за його звільнення велику заставу і поручительство. Вони стверджують, що проблеми Аблязова пов`язані з політичними переслідуваннями його як прихильника і головного спонсора казахстанської опозиції. При цьому захисники звертають увагу на те, що політичну складову в справі їх клієнта вже визнала Велика Британія, яка надала йому в 2011 році притулок.

Влада Казахстану розшукує пана Аблязова за розкрадання 5 млрд дол. з БТА Банку — раніше він був найбільшим приватним банком цієї країни. У лютому 2009 року БТА Банк, що опинився в складній фінансовій ситуації, був націоналізований владою Казахстану, а Аблязов, побоюючись арешту, втік до Лондона.

Пізніше до розшуку Аблязова за різні махінації приєдналися Україна, Росія і Киргизстан.