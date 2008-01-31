До складу ВМС Німеччини ввійшов перший корвет нового покоління (фото)

До складу Військово-морських сил Німеччини ввійшов перший корвет нового покоління - F260 Braunschweig, побудований верф`ю Blohm und Voss за проектом К130, повідомляє Defense-Aerospace.

Церемонія введення корабля в дію відбулася 29 січня на базі Варнемюнде. Протягом найближчих 10-12 років ВМС Німеччини планують побудувати ще 14 кораблів цього типу.

Водотоннажність корветів типу К130 становить 1840 тонн, довжину 89 метрів, ширина - 13,3 метра, осадка - 3,4 метра. Швидкість повного ходу - 26-27 вузлів, дальність плавання 15-вузловим ходом - 4000 морських миль.

Корвет озброєний вісьмома протикорабельними ракетами RBS-15 Mk3 дальністю дії до двохсот кілометрів і вісьмома ракетами Polyphem дальністю дії до 60 кілометрів. ППО корабля забезпечує ЗРК ближнього бою RAM і два 27-міліметрові зенітні автомати. Артилерійське озброєння корвета складає 76-міліметрова універсальна артустановка. На кормі корабля розташований вертолітний майданчик.

Лента.ру