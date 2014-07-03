Завершено передачу сирійської хімічної зброї для її знищення

Серед переданих речовин – сотні тонн гірчичного газу і складові, що використовуються для виробництва нервово-паралітичного газу зарину.

Про це пише "Радіо Свобода".

Сирія торік погодилася на знищення свого арсеналу хімічної зброї. Підтримана ООН і укладена за посередництва США і Росії угода була підписана режимом Башара Асада на тлі загрози американських авіаударів – після того, як зарин був використаний у Дамаску.

Читайте такожУ Сирії вводять обов'язкове вивчення російської мови у всіх школах

Речник Пентагону Джон Кірбі сказав, що процес утилізації триватиме кілька тижнів.

Жителі портового містечка Джоя Тауро нарікають, що їх не проінформували належним чином про передачу хімічних речовин і пов’язані з цим загрози.