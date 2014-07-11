Канадські винищувачі будуть патрулювати кордони Прибалтики з РФ

Як повідомляє канадська газета The Globe and Mail, таке рішення Оттава прийняла після того, як Москва анексувала Крим і почала підтримувати терористів на сході України, передає ТСН.uа.

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"Це нове завдання дає Канаді більш значну роль у реагуванні на дії Володимира Путіна, оскільки саме патрулювання повітряного простору над Естонією, Латвією та Литвою, які не можуть забезпечити власну протиповітряну оборону, є місією, для якої призначено НАТО: забезпечити стабільні умови безпеки в Європі", - йдеться в статті.

Канадські винищувачі будуть патрулювати кордони країн Балтії зі зброєю на борту, хоча нещодавно вони брали участь у навчаннях НАТО в Румунії без озброєння.

"У вересні лідери країн НАТО проведуть зустріч у Великобританії, щоб обміркувати, як треба реорганізувати Альянс, щоб дати відповідь на відродження російської агресії. Серед пропозицій - посилення західних військових навчань і будівництво нових баз уздовж східних кордонів НАТО з метою стримування Росії", - пише газета.