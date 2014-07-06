До берегів Болгарії стягуються кораблі НАТО

У Чорному морі біля берегів Болгарії починаються масштабні військові навчання "Бриз-2014".

У них беруть участь країни акваторії - Румунія і Туреччина, а також моряки з Великобританії, Греції, Італії та Сполучених Штатів, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У НАТО наголошують, що "Бриз", нехай і був запланований ще до того, як Росія анексувала Крим, - але тепер навчання набувають особливого значення. Східно-європейським членам Альянсу хочуть показати, що вони можуть покластися на своїх партнерів.

Водночас свої навчання почав і Чорноморський флот Росії. Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін переживає, що Росії обмежать доступ у Чорне море, а також кардинально зміниться баланс військових сил у цьому регіоні. Тому Росія окупувала Крим, щоб не допустити туди війська НАТО і таким чином не втратити військовий контроль над цим регіоном.