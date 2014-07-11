В Грузії конфіскували три тонни героїну - ЗМІ

23:59, 11 липня 2014
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МВС Грузії запобігло спробі міжнародного наркотрафіку – під час обшуку вантажного автомобіля, що прямував з Азербайджану до Туреччини через територію Грузії, поліцейські виявили три тонни героїномісткого розчину.

героин / haqqin.az

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-центр відомства.

”Вилучення наркотиків в такій кількості - безпрецедентний випадок для Грузії. За попередніми даними експертно-кримінальної служби, вилучена наркотична речовина містить 80% чистого героїну, ринкова вартість якого становить сотні мільйонів доларів”, - зазначає МВС.

Наркотик перевозився в 93-х бочках ємністю по 30 літрів.

Правоохоронні органи затримали двох громадян Грузії. Слідство проводить розслідування за фактом незаконного транзиту наркотичних речовин.

За даними експертів, рідкий героїн - наркотична рідина, склад якої був винайдений кілька років тому афганськими нарковиробниками і названий ”Сльози Аллаха”. Формула рідкого героїну створювалася для полегшення контрабанди героїну та маскування його під різні види технічних або продовольчих товарів.

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