В Грузії конфіскували три тонни героїну - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-центр відомства.

”Вилучення наркотиків в такій кількості - безпрецедентний випадок для Грузії. За попередніми даними експертно-кримінальної служби, вилучена наркотична речовина містить 80% чистого героїну, ринкова вартість якого становить сотні мільйонів доларів”, - зазначає МВС.

Наркотик перевозився в 93-х бочках ємністю по 30 літрів.

Правоохоронні органи затримали двох громадян Грузії. Слідство проводить розслідування за фактом незаконного транзиту наркотичних речовин.

За даними експертів, рідкий героїн - наркотична рідина, склад якої був винайдений кілька років тому афганськими нарковиробниками і названий ”Сльози Аллаха”. Формула рідкого героїну створювалася для полегшення контрабанди героїну та маскування його під різні види технічних або продовольчих товарів.