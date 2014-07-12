Жителі Землі 12 липня могли побачити супермісяць

Про це пише The Independent, передає Еспресо.TV.

"Супермісяць - це астрономічне явище, коли повний місяць збігається з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі і супутник здається на 14 відсотків більшим і на 30 відсотків яскравішим, ніж зазвичай.

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Місяць у момент суперповні нагадує величезну палаючу кулю, оскільки проходить найближчу до Землі точку своєї орбіти - перигей. У перигеї супутник Землі знаходиться до планети приблизно на 50 тисяч кілометрів ближче, ніж коли він проходить найбільш віддалену точку - апогей", - йдеться у повідомленні.