Ізраїль завдав нові авіаудари по Сектору Гази

У Секторі Гази сьогодні вранці внаслідок авіаудару вбито три людини. Повідомляється, що одним із загиблих був чоловік, який, за свідченнями очевидців, воював на стороні угруповання «Ісламський Джихад», повідомляє Радіо Свобода.

Метою авіарейдів сьогодні вранці став і будинок високопоставленого діяча палестинського радикального угруповання «Хамас». Проте під час обстрілу Махмуд аз-Захар перебував в іншому місці.

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Вчора, після 6-годинного припинення вогню, Ізраїль відновив авіаудари по території Смуги Гази після того, як «Хамас» відкинув пропозицію Єгипту щодо припинення вогню.