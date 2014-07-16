Канцлер Німеччини Меркель: сьогодні ми будемо говорити про нові санкції для Росії
19:10, 16 липня 2014Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтверджує намір Європейського Союзу запровадити нові санкції по відношенню до Росії через ситуацію в Україні.
REUTERS
Про це вона заявила журналістам у середу в Брюсселі напередодні засідання Європейської Ради, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
„Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в Україні. На жаль, з часу відвідання президентом України Порошенком Ради ЄС не так багато що змінилося – не були звільнені заручники, не була поліпшена безпека кордону, а контактна група не працює. Сьогодні ми будемо говорити про нові санкції тому, що ми віримо, що російський внесок в мир в Україні є недостатнім”, - сказала Меркель.
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