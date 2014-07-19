Глава МЗС Нідерландів: Трагедія літака Boeing-777 відкрила очі Європі на події в Україні

Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами Тіммерманс, Нідерланди відтепер будуть активно сприяти більш рішучим діям з боку Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Нідерландів поділився своїми відчуттями, коли вчора ввечері він прибув до Києва та побачив біля будівлі посольства своєї країни багато квітів і людей. Він запитав їх російською, що вони роблять тут, почувши у відповідь: «Висловлюємо свою солідарність».

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«Мій перший пріоритет - повернути наших людей додому. Родини хочуть поховати своїх рідних», - сказав Тіммерманс. «Ми шоковані новинами про те, що тіла можуть переміщати з місця на місце», - наголосив міністр, додавши, що люди «розлючені тим, що вони чують». «Будь ласка, допоможіть нам повернути наших людей додому, щоб достойно їх поховати», - звернувся до президента України Тіммерманс.

«Як тільки ми отримаємо докази, ми не зупинимось, доки винні у цьому не постануть перед судом», - заявив Тіммерманс, додавши, що йдеться «не тільки про тих, хто натиснув на гачок, але й про тих, хто зробив це можливим». «Я вважаю, що міжнародне співтовариство має об’єднатися задля цього», - сказав міністр.

Тіммерманс також відзначив, що бачив, як більш ніж 20 років українці відстоювали свою незалежність. «Я бачив ваші вибори, пане президент. Я бачив також сподівання ваших людей. Ми, міжнародне співтовариство, маємо зробити все, щоб допомогти вам реалізувати сподівання вашого народу», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, в тому числі 192 громадянина Нідерландів.

Водночас в уряді України заявляють, що до сьогоднішнього дня бойовики так і не пускають на місце падіння збитого ними малайзійського літака ні урядову комісію, ні міжнародних експертів, ні слідчі групи.